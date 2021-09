EnBW-Chef Mastiaux: Energiewende muss schneller gehen

Das Karlsruher Energieunternehmen EnBW will mehr in Erneuerbare Energien und Wasserstoff investieren. Das kündigte EnBW-Chef Frank Mastiaux im "Handelsblatt" an. Die EnBW werde ihr Angebot an Erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren noch einmal verdoppeln. Innerhalb der letzten Jahre habe das Unternehmen seine Kapazitäten in der Windenergie bereits verneunfacht, so Mastiaux. Zudem will der Energieversorger stärker als bisher auf Wasserstoff setzen. "Ohne Wasserstoff werden wir das CO-2-Problem nicht lösen", erklärte Mastiaux. Die EnBW werde deshalb in den kommenden zehn Jahren den Umbau von Gas auf Wasserstoff vorantreiben. Von der Politik fordert der EnBW-Chef mehr Tempo bei der Energiewende, zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wenn man in Deutschland den nötigen Zubau von Windturbinen an Land und auf See und von Solaranlagen schaffen wolle, müsse es mindestens drei Mal so schnell gehen wie bisher, so Frank Mastiaux im "Handelsblatt". Neue Ziele für den Klimaschutz braucht die neue Bundesregierung nach Einschätzung des EnBW-Chefs nicht. "Wir wissen relativ genau, wie viel Wind- und Solarenergie es braucht, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen." Die Herausforderung sei, Maßnahmen verbindlich und konsequent umzusetzen.