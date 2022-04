EnBW baut Flüssiggas-Geschäft aus

Die EnBW baut ihr Geschäft mit Flüssiggas aus und beteiligt sich an einem Terminal in Norddeutschland. Der Karlsruher Energieversorger will auf diese Weise ab 2026 große Mengen Gas beziehen. Die EnBW und der Terminalbetreiber Hanseatic Energy Hub haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach bezieht die EnBW jährlich mindestens drei Milliarden Kubikmeter Erdgas über das Terminal in Stade. Die Menge entspricht rund 2,5 Prozent des jährlichen Gasbedarfs in Deutschland. Es gebe zudem Gespräche über eine weitergehende Zusammenarbeit. Das Terminal soll 2026 betriebsbereit sein. Insgesamt sollen hier 12 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas jährlich verarbeitet werden. Flüssiggas sichere für eine Übergangszeit in der Energiewende die Versorgung in Deutschland, betont die EnBW.