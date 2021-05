Der Karlsruher Energiekonzern EnBW will vor der Küste Großbritanniens Windparks für die Stromversorgung von rund 3,4 Millionen Haushalten bauen. Die EnBW habe zusammen mit der britischen BP Windparks zwei große Areale in der Irischen See ersteigert, teilte das Unternehmen mit. Die zwei Offshore-Windparks sollen eine Leistung von insgesamt drei Gigawatt haben und in sieben Jahren in Betrieb gehen. Die konkreten Projekte müssen aber noch genehmigt werden. Nach dem Erhalt der Flächenrechte stünden jetzt unter anderem Umweltuntersuchungen an. Die Flächen liegen im Meer zwischen der Isle of Man und Nordwestengland auf Höhe des Lake District-National Parks. Bis 2025 will die EnBW die Hälfte ihres Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen