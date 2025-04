EnBW plant Bau weiterer Gaskraftwerke

Die Kraftwerke sollen als Backup dienen. Sie liefern dann Strom, wenn wetterbedingt kein Strom aus Wind oder Sonne zur Verfügung steht. Sobald das entsprechende Bundesgesetz verabschiedet ist, werde man sich für den Bau bewerben, so die EnBW. Neben der Anlage in Karlsruhe und dem vor Kurzem in Betrieb genommen Gaskraftwerk in Stuttgart-Münster könnten ab 2030 vier weitere Gastkraftwerke im Südwesten in Betrieb gehen. Sie seien Teil der Energiewende, betont die EnBW. Umweltschützer kritisieren, dass der Betrieb mit klimafreundlichem grünem Wasserstoff nicht gesichert sei. Der Karlsruher Gemeinderat will sich am Dienstag mit dem Projekt befassen.