Der Energiekonzern EnBW hat das auf dem Kraftwerksgelände in Philippsburg neu errichtete Standort-Abfalllager in Betrieb genommen. Dort werden bis auf weiteres schwach- bis mittelradioaktive Abfälle aus dem Rückbau der Kraftwerksblöcke gelagert.

Für EnBW-Geschäftsführer Jörg Michels ist das Standort-Abfalllager ein wichtiger Meilenstein in der Rückbau-Logistik. Es wird voraussichtlich solange betrieben bis der Schacht Konrad für die Endlagerung von schwach- bis mittelradioaktiven Abfällen in Betrieb geht. Das Umweltministerium Baden-Württemberg hatte kürzlich die Genehmigung zum Betrieb des Standort-Abfalllagers erteilt.

Sicherheit geht vor Schnelligkeit

In der Corona-Krise gelte beim Rückbau der Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit, so die EnBW. Als nächstes will der Energiekonzern am Standort Philippsburg auch das so genannte Reststoffbearbeitungszentrum in Betrieb nehmen, in dem das Volumen radioaktiver Abfälle aus dem Rückbau auf ein Minimum reduziert werden soll.

Vierjährige Bau- und Testphase

Die Bauarbeiten für das Reststoffbearbeitungszentrum und das Standort-Abfalllager hatten im Jahr 2016 begonnen. Nach der Errichtung der Gebäude und dem Einbau der Ausstattung begann im vergangenen Jahr die Inbetriebnahmephase. In dieser Phase wurden die verschiedenen, in den Gebäuden installierten technischen Einrichtungen nacheinander in Betrieb genommen und überprüft.