Die EnBW mit Sitz in Karlsruhe zieht trotz Energiekrise eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Der Konzern setzt auch im laufenden Jahr auf Wachstum.

Trotz Ukraine-Krieg und daraus resultierender Energiekrise sei im vergangenen Geschäftsjahr das operative Ergebnis um elf Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte die EnBW am Montag mit.

"Das Jahr 2022 hat eine Zäsur für die Energiewirtschaft dargestellt, die ein Neu-Adjustieren unserer Strategie erfordert."

Besonders die Sparte mit Erneuerbaren Energien konnte Zugewinne verzeichnen. Hier konnte die EnBW demnach das Ergebnis um über 39 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro verbessern im Vergleich zum Vorjahr. Für 2023 strebt EnBW-Vorstandschef Andreas Schell ein Jahresergebnis von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro an.

Ausstieg aus der Kohle schon 2028 möglich

Die EnBW als drittgrößter Versorger Deutschlands rechnet auch im laufenden Jahr mit kräftigem Wachstum und will schon 2028 komplett aus der Kohle aussteigen. Das Jahr 2022 hätte eine Zäsur für die Energiewirtschaft dargestellt, die ein Neu-Adjustieren der Strategie der EnBW erfordere, erklärte Schell am Montag in einer Mitteilung.

"Die Energiewende muss aber mehr Geschwindigkeit aufnehmen, wenn wir unseren Energiebedarf decken und die Klimaziele erreichen wollen."

Sofern die von der Bundesregierung gesetzten Rahmenbedingungen das ermöglichen, könnte EnBW schon 2028 komplett aus der Kohle aussteigen. Das wäre zehn Jahre früher als vom Bund derzeit angestrebt.