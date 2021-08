Der Energieversorger EnBW ist im ersten Halbjahr 2021 in die roten Zahlen gerutscht. Grund sind unter anderem Verluste bei Kohlekraftwerken. Am Donnerstag wurden die Halbjahreszahlen vorgelegt.

Die EnBW musste im Zusammenhang mit ihren Kraftwerken rund 700 Millionen Euro abschreiben, unter anderem wegen verschärfter Anforderungen an den Klimaschutz. Außerdem kämpft die EnBW mit schlechten Windverhältnissen, die für eine geringere Stromproduktion der Windparks sorgen.

Auch Netzausbau belastet die EnBW

Das Minus beim Konzernergebnis im ersten Halbjahr beträgt 162,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres gab es hier noch einem Gewinn von 184,2 Millionen. Die EnBW betont, dass es sich um Sondereffekte handele, die keinen Einfluss auf die Dividende und auf das operative Geschäft hätten. Als weiteren Grund für die Einbußen nannte das Unternehmen auch den höheren Personalaufwand für den Netzausbau.

"Wir sind zuversichtlich, unser Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen."

Die Zentrale der EnBW in Karlsruhe Pressestelle EnBW

Optimismus für 2021 trotz Verlusten

Nach einem eher schwachen ersten Quartal habe man im zweiten Quartal bereits erfreulich aufholen können, betonte Finanzvorstand Thomas Kusterer bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Im operativen Geschäft will das Unternehmen die Prognose für 2021 einhalten und am Ende des Jahres ein Plus zwischen zwei und sieben Prozent erreichen. Die Corona-Pandemie habe in den ersten sechs Monaten keine nennenswerten Auswirkungen auf das operative Geschäft gehabt, teilte das Unternehmen mit. Die Zahl der Beschäftigten ist um 5,1 Prozent auf fast 24.900 gewachsen.

"Wir werden sicherstellen, dass wir im operativen Geschäft in jedem einzelnen Bereich effizient und wettbewerbsfähig aufgestellt sind."

Noch mehr Investitionen in Zukunftsthemen

Der Finanzvorstand verwies auf weiter hohe Investitionen der EnBW in sogenannte Wachstumsprojekte wie Elektromobilität und regenerative Energieerzeugung. Sie haben im ersten Halbjahr um 30 Prozent zugenommen. Es zeige sich jetzt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei, so Kusterer.

Die EnBW wolle bis 2025 weiter in diesen Bereichen investieren, etwa in den Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energie, in Elektromobilität sowie in Breitband und Telekommunikation. Aktuell baut die EnBW auch große Schnellladeparks mit Solardach für Elektroautos.