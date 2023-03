EnBW weiter im Plus - Tiefgreifende Veränderungen der Energieversorgung erwartet

Die EnBW hat auch das zweite Corona-Jahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Für den Karlsruher Energieversorger ist nun das Ziel, Versorgungssicherheit mit Klimaschutz zu verbinden.

Schlechte Windverhältnisse drückten das Ergebnis für das vergangene Geschäftsjahr bei den erneuerbaren Energien. Dagegen verdiente die EnBW 2021 durch Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke deutlich mehr. Der Betriebsgewinn stieg um 6,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro.

Weitere hohe Investitionen in erneuerbare Energie

Der Konzernüberschuss sank gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf 363 Millionen Euro. Diese Entwicklung führt das Unternehmen vor allem auf Abschreibungen auf Kohlekraftwerke im ersten Halbjahr zurück. Die Investitionen vor allem in Offshore-Windparks und in die Stromnetze stiegen deutlich und lagen mit 2,47 Milliarden Euro um 35 Prozent über dem Vorjahr. Der Hauptversammlung wird eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen.

"Die Umstellung auf eine langfristig CO2-freie Energieversorgung müssen wir in Deutschland jetzt noch einmal beschleunigen."

EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux (links) und Finanzvorstand Thomas Kusterer in der Bilanzpressekonferenz SWR

Höhere Gewinne und mehr Beschäftigte

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die EnBW trotz der politischen Unsicherheiten, dass das Betriebsergebnis erstmals die Drei-Milliarden-Schwelle überschreiten wird. Die Zahl der Mitarbeiter stieg zuletzt weiter um 5,7 Prozent auf jetzt über 26.000.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine suche die EnBW neue Lieferanten für Kohle und Gas, so Vorstandschef Frank Mastiaux. 20 Prozent stammen derzeit aus Russland. Einen möglichen Wegfall russischer Kohlelieferungen hält er für kontrollierbar.

"Mehr Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ohne den Klimaschutz in den Hintergrund zu drängen, ist jetzt die Hauptaufgabe."

Ukraine-Krieg verändert Energieversorgung tiefgreifend

Durch den Krieg in der Ukraine wird sich nach Einschätzung des Stromkonzerns die Energielandschaft in Europa tiefgreifend verändern. Investitionen in erneuerbare Energien und Wasserstoffwirtschaft sowie in Strom- und Gasnetze müssten beschleunigt werden, betonte Vorstandschef Mastiaux in der Bilanzpressekonferenz. Die EnBW habe mit der möglichst schnellen Diversifizierung von Bezugsquellen für Kohle und Gas bereits begonnen.

Vorstandsvorsitzender vor dem Abschied

Der Vertrag von Frank Mastiaux läuft im September aus. Er hatte bereits angekündigt, keine weitere Amtszeit anzustreben. Ein Nachfolger ist noch nicht ernannt. Mastiaux war 2012 zur EnBW gewechselt. Im Jahr zuvor hatte die Reaktorkatastrophe in Fukushima den Atomausstieg in Deutschland eingeleitet. Die EnBW erzeugte bis dahin vor allem Strom in Kohle- und Atomkraftwerken. Mastiaux baute die Ökostromproduktion massiv aus und in den vergangenen Jahren auch das Geschäft mit der Elektromobilität.