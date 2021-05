Auf ihrer Hauptversammlung hat die EnBW eine positive Bilanz des Konzern-Umbaus gezogen. Die Ziele der Strategie "EnBW 2020" seien größtenteils übererfüllt. Jetzt soll die Strategie 2025 folgen.

Der Gewinn des drittgrößten deutschen Stromversorgers stieg im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge. Vor allem die Stromproduktion aus Wind und Sonne legte deutlich zu. Nach dem 2012 begonnenen Umbau sei die EnBW nun deutlich besser vorbereitet auf künftige Entwicklungen und Veränderungen durch die Energiewende, betonte der Vorstandsvorsitzende Frank Mastiaux in der Online-Hauptversammlung vor den Aktionären.

"Die EnBW ist heute, sieben Jahre später, neu aufgestellt und ein anderes Unternehmen." Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender EnBW

"EnBW 2020": Mehr Beschäftigte trotz Einsparungen

In den vergangenen sieben Jahren wurde die Struktur des Konzerns stark verändert, das Unternehmen wurde verschlankt. Trotz der mit dem Umbau verbundenen Einsparmaßnahmen habe sich die Zahl der Mitarbeiter um rund 4.000 auf 26.400 erhöht, so Mastiaux. Die Aktionäre erhalten in diesem Jahr eine um ein Drittel höhere Dividende in Höhe von einem Euro pro Aktie. Die Beschäftigten haben im April eine Erfolgsprämie in Höhe eines Monatsgehalts erhalten.

Kritik von Umweltschützer: Mängel bei der Klimaschutz-Strategie?

Umweltschützer haben im Umfeld der Hauptversammlung die Klimastrategie der EnBW kritisiert. Beim geplanten Kohleausstieg bis 2035 setze die EnBW vor allem auf fossiles Gas, so die Umweltschutzorganisation Urgewalt. Dabei könne das Unternehmen zuverlässige Angaben zu Methanlecks bei Gasförderung- und Transport bislang nach eigenen Angaben nicht machen. Hinzu kämen gravierende Menschenrechtsprobleme in der Gas-Lieferkette.

"Nach zehn Jahren lautem Schweigen zu Themen wie Klimaschutz und Menschenrechten bei der EnBW muss die vor einer Neuauflage stehende grün-schwarze Landesregierung unter Winfried Kretschmann endlich Farbe bekennen." Sebastian Rötters, Umweltschutzorganisation Urgewalt

Milliarden-Investitionen und neues Wachstum bis 2025

Frank Mastiaux präsentierte auf der Hauptversammlung auch die neue Strategie "EnBW 2025". Darin vorgesehen ist eine weitere Gewinnsteigerung. So soll das Ergebnis um weitere rund 400 Millionen auf dann rund drei Milliarden Euro wachsen. Das Unternehmen plant weitere Investitionen in Höhe von rund 12 Milliarden Euro, vor allem in neue Geschäftsfelder. Dazu gehört der weitere Ausbau regenerativer Energieerzeugung, vor allem Windparks. Daneben stehen Investitionen in neue Geschäftsfelder im Mittelpunkt, wie etwa E-Mobilität oder Stadtentwicklung.