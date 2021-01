Schneller Strom für E-Autos: Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und EnBW-Chef Frank Mastiaux haben am Mittwoch den ersten Schnellladepark der Stadt offiziell eröffnet.

Der Park ging bereits Ende des vergangenen Jahres in Betrieb und ist Teil des vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderten Projekts "Urbane Schnellladeparks Baden-Württemberg" (USP-BW). Ziel ist die schnelle Weiterentwicklung der Infrastruktur in städtischen Ballungszentren.

In fünf Minuten zu 100 Kilometern Reichweite

Der neue Park befindet sich direkt am Einkaufscenter in der Durlacher Allee und ermöglicht ultraschnelles Laden mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt an insgesamt zwölf High Power Charging (HPC) Ladepunkten. Je nach Fahrzeug können E-Autofahrer so in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden - ausschließlich Ökostrom wie an allen EnBW-Ladepunkten in Deutschland.

"Während des Einkaufs bequem und ultraschnell laden - der neue Park unterstreicht unser Ziel, als Stadt voranzugehen und die Mobilitätswende aktiv zu gestalten." Frank Mentrup, Karlsruhes Oberbürgermeister (SPD)

Durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Stadt gehe Karlsruhe einen weiteren Schritt hin zu neuer und klimafreundlicher Mobilität, so der Oberbürgermeister.

SWR Reporter Jürgen Essig über die Schnellladestation in Karlsruhe:

"Mit urbanen Schnelladeparks wird die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität weiter gesichert und verlässliche Ladestandorte für ein schnelles Nachladen auch für Nutzende ohne private Lademöglichkeit geschaffen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

E-Mobilität in Alltag der Menschen integrieren

"Der Ausbau von Schnellladeparks hat für uns strategische Bedeutung und deshalb gehen wir hier konsequent voran" betonte EnBW-Chef Frank Mastiaux. Besonders im urbanen Raum entstehe so die Möglichkeit während kurzer Stopps und Besorgungen zu laden. Oder auch dann, wenn man zu Hause keine Möglichkeit dazu habe. Das seien wichtige Bausteine, um die Elektromobilität in den Alltag der Menschen zu integrieren und ihr damit zum Durchbruch zu verhelfen, erklärte Mastiaux.

Weitere Schnellladeparks folgen

Mit dem Projekt USP-BW errichtet die EnBW insgesamt 16 urbane Schnellladeparks in den 15 größten Städten Baden-Württembergs. Zwei Standorte in Stuttgart sind bereits in Betrieb, weitere folgen in diesem Jahr. Das Energieunternehmen betreibt mit mehr als 450 Standorten bundesweit das größte Schnellladenetz für Elektromobilität. Noch in diesem Jahr möchte die EnBW diese Zahl auf 1.000 Schnellladestandorte mehr als verdoppeln und investiert allein bis 2025 rund 100 Millionen Euro jährlich in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur.