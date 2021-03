Ein Euro pro Aktie. Ein Drittel mehr als zuletzt. Das Land und viele Landkreise als Anteilseigner wird es freuen. In der Jahresbilanz 2020 wird der Erfolg der neuen EnBW überdeutlich: 2,8 Milliarden Euro im operativen Geschäft verdient, unterm Strich bleibt ein Überschuss von fast 600 Millionen. Als 2013 bei der EnBW die Energiewende begann hatte man Ziele für 2020 festgelegt. Und hat fast alle übertroffen. Der Vorstandsvorsitzende Frank Mastiaux.

67 Prozent – so groß ist in der Bilanz das Plus bei der der erneuerbaren Energie. Die Zahl sagt fast alles. Milliarden hat die EnBW in regenerative Stromerzeugung investiert. Neue Nordseewindparks haben 2020 maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Auf der anderen Seite betont der Vorstandsvorsitzende trenne man sich von konventioneller Erzeugung. Rein rechtlich darf die EnBW bis 2038 Kohlestrom erzeugen, hat das Ziel selbst auf 2035 heruntergeschraubt:

Schneller erfolgreich und nachhaltig sein – das ist der EnBW auch bei den Beschäftigten gelungen. Nach der Katastrophe von Fukushima hatte man noch den Kahlschlag befürchtet. Heute arbeiten mehr Menschen denn je bei der EnBW, 24600, viele Neue in Zukunftstechnologien. Die neue Zukunftsstrategie heißt „EnBW 2025“. Mit mehr Gewinn. Mehr erneuerbarer Energie. Und Konzepten für die Stadt der Zukunft. Nicht nur Ladestationen und Breitband. Sondern intelligente Überwachungssysteme für mehr Sicherheit auf öffentlichen Plätzen, die Gefahr selbst erkennen und Alarm schlagen:

12 Milliarden Euro bis 2025 will die EnBW in neue Geschäftsfelder, aber auch in Windkraft und Netze investieren. Die Erfolgsgeschichte, davon ist der EnBW-Vorstand überzeugt, geht heute schon weiter.