Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Frankenthal einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher festnehmen lassen. Der Mann soll zu einer syrischen Miliz gehören. Weitere mutmaßliche Mitglieder wurden in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.