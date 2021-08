per Mail teilen

Weil ein Unbekannter die Tony-Marshall-Häkelpuppe zerstört hat, bekommt er nun zwei Bodyguards an die Seite. Nun stehen alle drei Häkelpüppchen wieder mitten in der Baden-Badener Fußgängerzone.

"Yarn Bombing" - so heißt die Häkelkunstform von Elke Hahn. Die Künstlerin aus Leinfelden-Echterdingen zieht durch die Republik und verteilt ihre Häkelpuppen an besonderen Orten. Im Frühjahr zog Tony Marshall als Wollfigur in die Fußgängerzone seiner Heimatstadt - bis zu einem Zwischenfall. Unbekannte zerstörten die kleine Puppe, doch Elke Hahn hatte einen Plan.

"Ich war schon sehr traurig und auch ein bisschen fassungslos über diese Zerstörungswut. Das hat halt in mir diesen "Jetzt erst recht"-Gedanken erweckt."

Tony Marshall kehrt nach "Überfall" mit Verstärkung zurück

Tony Marshall ist zurück– beschützt von den Bodyguards Sergej und Sam - natürlich alle gehäkelt. Elke Hahn, Häkel-Künstlerin aus Leinfelden-Echterdingen, hat die Puppen mitten in der Kurstadt festgemacht und hofft, dass der vermeintliche Schlagerhasser vor der Woll-Verstärkung zurückschreckt.

International gefeierte Kunstform

Mit ihrem Yarn Bombing porträtiert Elke Hahn Prominente, aber auch Menschen, die benachteiligt werden. Sie ist international erfolgreich. Und häkelt, wo sie geht und steht. Thomas Gottschalk ist ihr neuestes Werk. Er wohnt auch in Baden-Baden. Und sein gehäkeltes Ebenbild ist nun zu Besuch bei Tony Marshall.