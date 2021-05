Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn will heute die Anschaffung der Schienenfahrzeuge auf den Weg bringen. Hierzu soll ein bereits beschlossener Kauf von 20 umweltschonenden Elektrozügen der Firma Siemens für die Ortenau-S-Bahn um drei Fahrzeuge erweitert werden. Eine Vereinbarung sieht vor, dass sich das Land in den ersten drei Jahren an den Betriebskosten für die Züge beteiligt. Die Hermann-Hesse-Bahn von Calw nach Weil der Stadt soll 2023 in Betrieb gehen.