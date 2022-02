per Mail teilen

Elektronische Arbeitsgeräte im Wert von über 16.000 Euro haben Unbekannte im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen gestohlen. Nach Polizeiangaben hatten sich die oder der Täter am Wochenende Zutritt zu einer Baustelle in einem Industriegebiet verschafft. Dort brachen sie einen Container auf, in dem die Geräte aufbewahrt wurden.