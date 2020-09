per Mail teilen

Auf seinem Weltrekordversuch hat das Elektroflugzeug Pipistrel Velis gestern einen Zwischenstopp auf dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden gemacht. Nach einer kurzen Ladepause ging es dann am Nachmittag weiter Richtung Bad-Dürkheim. Unter dem Motto „Von den Alpen an die Nordsee“ sollen mit dem weltweit ersten zugelassenen Elektroflugzeug gleich mehrere Rekorde gebrochen werden. Am Mittwoch soll das Flugzeug auf Norderney landen.