Eistreff startet in die Saison

Der Eistreff Waldbronn öffnet am Freitag wieder für das Publikum. Die Eishalle wurde vergangenes Jahr von einem Verein übernommen, dieser musste die Saison wegen Corona aber früher als geplant beenden. Bereits am Nachmittag darf der Eishockey-Nachwuchs zu einem Trainingscamp auf die Bahn. Jeweils Freitag, Samstag und Sonntag bietet der Eistreff Publikumslauf und Eisdiscos an, außerdem an jedem zweiten Mittwoch ab 18:30 Uhr ein After-Work-Eislaufen. Auch in den Schulferien sind die beiden Hallen geöffnet. Der Betreiberverein ist nach Angaben seines Vorsitzenden Alexander Schroth dank Spenden und Coronahilfen des Staates bisher gut durch die Pandemie gekommen. Die Anlage musste bereits im Januar wegen Corona schließen. Man hoffe nun, trotz Hygieneauflagen, den Eistreff wirtschaftlich betreiben zu können.