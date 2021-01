Die Gemeinde Waldbronn (Kreis Karlsruhe) wird ihren Eistreff nicht an einen Investor verkaufen. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend entschieden.

Eine Steuerberatergesellschaft hatte im Auftrag mehrerer Mandanten Interesse am Kauf der beiden Eishallen bekundet, dem hat der Gemeinderat nun eine Absage erteilt. Damit ist das endgültige Aus noch nicht besiegelt. Der Verein zur Förderung des Eistreff hat noch bis zum 2. März Zeit ein tragfähiges und vor allem sicheres Konzept für eine Weiterführung vorzulegen, so Bürgermeister Franz Masino gegenüber dem SWR. Über die konkrete Zukunft der Freizeiteinrichtung soll dann in der nächsten Gemeinderatsitzung im März entschieden werden.

Kaufangebot wieder zurückgezogen

Anfang Februar hatten zwei Kaufinteressenten ihr Angebot zunächst zurückgezogen. Unter anderem hatte ein Eishallenbetreiber aus Hessen grundsätzliches Interesse bekundet, den Betrieb möglicherweise übernehmen zu wollen.

Klar ist: Die Gemeinde wird den Eistreff nach dem Ende der laufenden Saison nicht weiter betreiben. Waldbronn hat nicht genug Geld, um den Betrieb langfristig finanzieren zu können.

Halle könnte auch verpachtet werden

Alternativ könnte die Gemeinde die Halle auch verpachten. Ein möglicher Interessent ist Aldi. Dessen Filiale in Waldbronn wird mittelfristig umgebaut, die Eishalle könnte so zwei Jahre lang als Ersatz-Markt genutzt werden. Auch die Firma Agilent, einer der größten Arbeitgeber in Waldbronn, hat Interesse an dem Grundstück bekundet. Das würde dann ein Ende des Eistreffs bedeuten.

Kritik aus der Bevölkerung

Viele Waldbronner kritisieren die drohende Schließung, ein Förderverein versucht mit allen Kräften das Aus zu verhindern. Wegen der Finanzlage wurde in Waldbronn bereits die Musikschule und die Gemeindebücherei geschlossen.