Bei der Bürgermeisterwahl in Eisingen im Enzkreis sind am Sonntag drei Kandidaten angetreten, keiner erreichte die absolute Mehrheit. Am Sonntag, 12. Dezember wird erneut gewählt. Sascha-Felipe Hottinger, 36-jähriger CDU-Gemeinderat aus Königsbach-Stein erreichte 47,69 Prozent. Janette Fuchs, Bürgermeisterin in Todtmoos im Südschwarzwald erzielte 34,57 Prozent, Jens Balzer konnte 17,37 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Karst trat nicht mehr an.