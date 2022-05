per Mail teilen

Anmoderation:

Die Havarie des Rastatter Eisenbahntunnels liegt mittlerweile etwa fünf Jahre zurück. Damals brach bei Tunnelbohrarbeiten eine der Röhren ein. Der über der Baustelle laufende Bahnverkehr kam zum Erliegen. Die Tunnelbohrmaschine wurde verschüttet. Dort unter der Erde liegt sie immer noch und wartet auf ihre Bergung. Die Arbeiten am Rastatter Tunnel gehen aber dennoch voran. Zurzeit werden neun Tunnelquerverbindungen gebaut – sie sind Teil des Sicherheitskonzepts. Patrick Neumann berichtet:

BmE Eisenbahntunnel Rastatt – Arbeiten schreiten voran

An der eigentlichen Unglücksstelle, dort wo die 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine verschüttet wurde, tut sich im Augenblick noch nicht so viel. Dafür aber im bereits fertiggestellten etwa sechs Kilometer langen Tunnelabschnitt. Die beiden parallel verlaufenden Tunnelröhren werden quer miteinander verbunden. Aus Gründen der Sicherheit, aber auch um Versorgungskorridore zu schaffen, so DB-Ingenieur Maximilian Kessler

O-ton kessler

Die Tunnelquerschläge sind ein vergleichsweise unspektakulärer und auch nur kleiner Teil der Arbeiten am gigantischen Gesamtprojekt. Die Untertunnelung einer Stadt wie Rastatt ist und bleibt ein Jahrhundertprojekt. Später sollen hier Intercity-Züge mit bis zu 250 Stundenkilometern fahren und natürlich auch die langsameren, aber dafür sehr schweren Güterzüge. Soweit ist es aber noch lange nicht. Zur Zeit werden bei Niederbühl, dort, wo die Tunnelröhre einbrach, Vorarbeiten zur Bergung der verschütteten Tunnelbohrmaschine geleistet. Dafür wurden erst kürzlich die darüber verlaufenden Gleise der Rheintalstrecke auf einer Strecke von 700 Metern umverlegt. Nun muss noch die Betontrasse entfernt werden und dann geht es langsam ans Eingemachte, die verschüttete Maschine muss raus. Christoph Klenert von der Deutschen Bahn

O-ton klenert

Wenn alles planmäßig läuft, kann der Tunnel dann im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Ans Netz wird er aber wohl erst 2026 gehen. Und dann ist da noch das allergrößte Problem. Wer ist Schuld an dem Debakel und wer zahlt? Das soll im Rahmen eines Beweiserhebungs- und Schlichtungsverfahrens geklärt werden. Dieses Verfahren läuft aber schon seit Jahren – und wie heute auf der Baustelle zu hören war, liegen noch keine Ergebnisse dieser Untersuchungen vor.

Abmoderation:

Die Arbeiten am Rastatter Tunnel gehen trotz verschütteter Tunnelbohrmaschine weiter voran. Patrick Neumann hat für uns von der Baustelle berichtet.