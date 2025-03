Der kleine Eisbär im Karlsruher Zoo hat endlich einen Namen. Er wurde aus über 30.000 Vorschlägen ausgewählt. Die hatte der Zoo in den vergangenen Wochen gesammelt.

Darauf haben viele Fans des Eisbär-Babys lange gewartet. Der Name des kleinen Bärenjungen wurde am Dienstag vom Karlsruher Zoo bekannt gegeben. Er heißt: Mika.

Name für Eisbär-Baby sollte mit M beginnen

Gemeinsam mit den "Badischen Neuesten Nachrichten" hat der Zoo in den vergangenen Wochen einen Namen für den vier Monate alten Eisbären gesucht. Er sollte kurz sein und mit M beginnen, da alle 2024 im Zoo geborenen oder geschlüpften Tiere einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben bekamen.

Über 30.000 Vorschläge kamen aus der Bevölkerung, sagt Matthias Reinschmidt. Etwa 4.000 unterschiedliche Namen seien dabei gewesen. Daraus hat das Zoo-Team eine Liste mit den 50 häufigsten Vorschlägen erstellt. Am Ende blieb die Top 3: Maximus, Mika und Manuk. Bei der finalen Abstimmung hat dann Mika gewonnen.

Ich bin von Mika absolut begeistert. Da ist das 'ka' von Karlsruhe drin, das passt perfekt für den Karlsruher Zoo.

Zoofreunde durften Eisbär Mika in Karlsruhe kennenlernen

Am Dienstag durften die Karlsruher Zoofreunde einen exklusiven Blick auf den Eisbär-Nachwuchs werfen. Der Zoo hatte die Mitglieder des Fördervereins eingeladen, um sich für die "ganzjährige Unterstützung" zu bedanken, so Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt gibt in den Namen des Eisbär-Babys bekannt. SWR Fabiola Germer

Ab Mittwoch dürfen auch andere Zoobesucherinnen und -besucher Mika sehen - allerdings mit Einschränkungen. Beispielsweise dürfen immer nur Gruppen von 50 Personen den Bereich rund um die Eisbären-Anlage betreten. Jede Gruppe hat dann fünf Minuten Zeit, bis die nächste Gruppe eintreten darf. "Wir möchten möglichst vielen Menschen die Chance bieten, das Jungtier zu sehen. Gleichzeitig soll der Bereich nicht zu voll werden. Deshalb benötigen wir diese Besucherlenkung", erklärte Reinschmidt im Vorfeld.

Ein Besuch gebe jedoch keine Garantie, den kleinen Eisbären auch zu Gesicht zu bekommen, so der Zoo-Chef. "Die Bären haben immer die freie Wahl, ob sie auf der Außenanlage oder in der nicht einsehbaren Innenanlage sind. Es kann also passieren, dass Zoogäste eine leere Anlage sehen, wenn sie an der Reihe sind." Damit möchte man sowohl das Jungtier als auch Mutter Nuka schützen.

Großer Presseandrang: Im Zoo Karlsruhe wird der Name des Eisbär-Babys bekannt gegeben. SWR Fabiola Germer

Eisbär-Mama Nuka bringt zwei Babys zur Welt

Anfang November im letzten Jahr war die Aufregung groß: Eisbärin Nuka brachte im Karlsruher Zoo zwei Junge zur Welt. Für sie war es die erste Geburt. Doch die Chancen standen schlecht, dass beide Babys überleben würden, weil sie nicht in einer Wurfhöhle zur Welt kamen, sondern ungeschützt im Außengehege. Eines der Jungtiere überlebte nicht und starb vermutlich in den ersten Tagen. Die Sterberate bei Eisbär-Babys sowohl in der Natur als auch in Gefangenschaft ist relativ hoch.