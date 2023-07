Eisbär Kap kommt aus Hamburg zurück in den Zoo nach Karlsruhe

Nach erfolgreich gezeugtem Nachwuchs kehrt Eisbär Kap am Mittwochabend zurück in den Zoo Karlsruhe. Das Eisbärmännchen war 2020 nach Hamburg ausgeliehen worden

Eisbärdame Victoria brachte Ende letzten Jahres im Tierpark Hagenbeck ein Eisbärbaby zur Welt. Nach Angaben des Zoos Karlsruhe war Eisbärenmännchen Kap vor drei Jahren auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in den Hamburger Tierpark Hagenbeck ausgeliehen worden, um seine Gene weiterzugeben. Eisbärin Victoria und Kap gelten als genetisch besonders wertvolle Tiere.

Kap ist Papa von einem Eisbärenmädchen

Mehrere Paarungen blieben erfolglos, vergangenes Jahr wurde Victoria trächtig und brachte am 19. Dezember in Hamburg ein gesundes Eisbärenmädchen zur Welt. Eisbär Kap soll in naher Zukunft auch im Zoo in Karlsruhe für weiteren Nachwuchs sorgen. Allerdings soll dies nicht mit der Eisbärendame Charlotte passieren, die aktuell als einziges Tier im Eisbärengehege in Karlsruhe lebt, so ein Sprecher des Zoos.

Eisbärmädchen mit Mutter Victoria, Vater ist der Eisbär Kap Foto Tierpark Hagenbeck Hamburg

Genetisch einer der wichtigsten Eisbären

Kap gilt als einer der wichtigsten Eisbären im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Seine Eltern wurden in Russland wild gefangen, Kap kam 2000 im Zoo in Moskau auf die Welt. Von 2001 bis 2004 und nochmals von 2017 bis 2020 war der Eisbär im Karlsruhe Zoo zu Hause. Das im Dezember im Hamburger Tierpark Hagenbeck geborene Eisbärmädchen ist das erste Kind von Kap.