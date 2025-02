per Mail teilen

Endlich ist klar, die Untersuchung hat gezeigt: Das kleine Eisbären-Baby im Karlsruher Zoo ist ein Junge. Besucher können ihn wohl ab März sehen.

Lange mussten Zoobesucher auf Updates vom kleinen Eisbär-Baby im Karlsruher Zoo warten. Nach einer Untersuchung steht jetzt fest: Der kleine Eisbär ist männlich. Aber: Einen Namen hat der Kleine noch nicht.

Der "kleine Eisbärbub", wie ihn Lukas Reese, Tierarzt im Karlsruher Zoo, noch liebevoll nennt, sei wohlauf und munter. Jeden Tag werde er kräftiger und bringe mittlerweile schon 9,6 Kilogramm auf die Waage.

Eisbär-Baby kam im November auf die Welt

Im November vergangenen Jahres wurde Eisbärin Nuka zum ersten Mal Mama von zwei kleinen Eisbären. Ein Junges starb direkt nach der Geburt. Für den kleinen Eisbärjungen im Karlsruher Zoo stehen die Überlebenschancen nun aber sehr gut.

Die kritische Zeit ist eigentlich fast vorbei.

"Wir sind sehr froh, dass die Entwicklung so gut funktioniert", sagt Marco Roller, Tierarzt im Zoo. Denn der kleine Bär tritt in große Fußstapfen: Seine Mutter Nuka ist die Halbschwester von Eisbär Knut aus dem Berliner Zoo. Knut war vier Jahre lang der Liebling im Zoo Berlin, er starb im Jahr 2011.

Das Gehege im Zoo in Karlsruhe wird babysicher gemacht

Das Gehege für die Eisbärfamilie im Karlsruher Zoo wird gerade vorbereitet und abgesichert. Denn der kleine Eisbär wird immer mobiler. Das Laufen klappt schon besser und auch mit dem Schwimmunterricht hat er gerade angefangen. Eisbärvater Kap darf seinen Sohn leider nicht kennenlernen.

Diese "Lars, der kleine Eisbär-Romantik", wo Lars abends zu Mama und Papa heimkommt, hat mit der Realität nichts zu tun. Das adulte Männchen stellt eine große Gefahr für das Jungtier dar.

Zoobesucher können das Eisbär-Baby ab März kennenlernen

Eisbärmama Nuka und ihr Schützling bleiben in nächster Zeit erst mal für sich. Sobald sich der kleine Bär auch im Außenbereich gut zurechtfindet, würde man über einen Zugang für die Öffentlichkeit nachdenken, so Tierarzt Marco Roller. Zoobesucher dürfen Mama und Sohn also voraussichtlich ab März das erste Mal sehen.