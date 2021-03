per Mail teilen

Dass es immer noch Handwerker gibt, die auf der Walz sind, ist bekannt. Ab und zu sieht man sie in ihrer Kluft durch die Lande ziehen. In Deutschland gibt es allerdings nur eine einzige Frau, die das in ihrem Beruf als Winzerin gerade macht. Drei Jahre zieht sie durch die Welt, zur Zeit ist sie auf einem Weingut bei Baden-Baden auf Zwischenstation. SWR Reporter Patrick Neumann hat mir ihr gesprochen: