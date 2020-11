Einzelhandel in Karlsruhe und Pforzheim hofft auf Weihnachtsgeschäft

Pforzheimer OB will Händlern helfen

Die Stadt Pforzheim will den Einzelhandel in der City im Weihnachtsgeschäft stärker unterstützen. Auch in Karlsruhe versuchen die Händler gut durch die Krise zu kommen und das Weihnachtsgeschäft zu retten.