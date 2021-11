Einzelhandel in Karlsruhe hofft auf gutes Weihnachtsgeschäft

Hohe Infektionszahlen und Corona-Maßnahmen könnten die Shoppinglust der Menschen in der Vorweihnachtszeit beeinflussen, doch auf der Kaiserstraße in Karlsruhe bleibt man optimistisch.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch die umsatzstärkste Zeit des Jahres für den Einzelhandel - eigentlich. Denn mit der aktuell geltenden 3G-Regel wird der spontane Einkauf in der Fußgängerzone zur fortwährenden Einlasskontrolle, sowohl für Kunden als auch Einzelhändler. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf die Läden betreten. Was bedeutet das für das anstehende Weihnachtsgeschäft?

Für Karlsruher Einzelhandel sind 3G-Kontrollen eine Herausforderung

Die Kaiserstraße ist am Freitagvormittag gut besucht. Sebastian Metz hat seinen Laden direkt angrenzend an die Kaiserstraße. In seinem Geschäft herrscht an diesem Vormittag ein ständiges Kommen und Gehen. Er führt den Laden alleine und muss auch die Kontrollen der Nachweise alleine durchführen. Auch wenn der Laden nicht groß ist, könne das vor allem an den Wochenenden zu einer Herausforderung werden.

"Dadurch, dass ich hier alleine im Laden bin, kann es doch sehr anspruchsvoll werden. An den Wochenenden unterstützt mich deswegen auch meine Frau."

Während die Kunden entspannt in seinem Laden stöbern, wechselt er immer wieder schnell zwischen Kasse und Tür, um keinen Kunden zu verpassen, der den Laden betritt. Er wirkt angespannt, doch die gute Laune konnte ihm Corona bisher nicht nehmen. Bisher laufe das Geschäft gut, trotz 3G-Regel, sagt er und lächelt. Für die bevorstehende Weihnachtszeit ist er optimistisch. Trotzdem macht er sich Sorgen, dass vielleicht noch härtere Corona-Maßnahmen beschlossen werden.

"Wir müssen einfach schauen, was jetzt kommt. Ich hoffe, dass wir wenigstens offen bleiben und es keinen Lockdown gibt."

Weniger Menschen auf der Karlsruher Kaiserstraße unterwegs

Die Stimmung der Einzelhändler in Karlsruhe sei durchwachsen, sagt Dennis Fischer von der Karlsruher Marketing und Event GmbH. Er ist mit den Einzelhändlern in ständigem Austausch und berichtet von einer Mischung aus Optimismus, Hoffnung und Sorge vor härteren Maßnahmen.

Trotzdem würden die 3G-Regeln weitestgehend gut angenommen und die aktuellen Prognosen würden ein gutes Weihnachtsgeschäft versprechen. Laut Dennis Fischer haben aber Untersuchungen gezeigt, dass weniger Menschen in der Kaiserstraße unterwegs sind, seit die strengeren 2G- und 3G-Regeln gelten. Um etwa 10 bis 15 Prozent sei die Kundenfrequenz zurückgegangen, und das spürten die Unternehmen auch bei den Umsätzen.

"Trotzdem ist die Hoffnung da, dass wir mit dem Weihnachtsgeschäft rechnen können und dass es nicht zu einem generellen Lockdown kommt."

Einzelhändler Sebastian Metz teilt diese Hoffnung. Er blickt, wie wohl viele andere Einzelhändler in Karlsruhe auch, gespannt auf die bevorstehende Adventszeit.