Einkaufen vor Weihnachten ist in diesem Jahr ganz anders als früher. Geschäfte in den Innenstädten sind zwar offen, aber Corona-Regeln drücken auf die Stimmung. Außerdem fehlen Weihnachtsmärkte als Magneten für die Kundschaft. Händler versuchen unter anderem mit Rabatten durch die Krise zu kommen und das Weihnachtsgeschäft zu retten. Die Stimmung in den Innenstädten ist nicht gut, allerdings mit Ausnahmen. Mathias Zurawski hat am Vormittag eine Händlerin in Karlsruhe besucht: