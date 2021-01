Der Textilhandel ist durch die coronabedingten Schließungen der Geschäfte tief in die Krise gestürzt. Ein SOS aus dem Modehandel in Karlsruhe.

Die Händler sehen sich als Opfer der Krise. Was in der Modebranche in diesem Winter Trend ist, wird zum Ladenhüter, denn es verkauft sich schlichtweg nicht mehr. Die Händler schließen Insolvenzwellen nicht aus. Unsere Reporterin Isabel Gotovac berichtet vom Modehandel in Karlsruhe.

Das Wintergeschäft in der Textilbranche fiel fast komplett aus. Holger Witzel und seine Mitarbeiterin sortieren Winterware aus. Mode, die der Karlsruher Modehändler eigentlich im Weihnachtsgeschäft verkaufen wollte.