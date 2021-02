Geschlossen, aufgrund der aktuellen Lage. Bald sind wir wieder für sie da – so oder so ähnlich steht es an den Eigentüren der meisten Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt. Dazwischen einige wenige Ausnahme. Gabi Schwebe verkauft Geschenke, darunter auch Lebensmittel, deswegen ist ihr Laden offen. Trotzdem geht es ihr nicht gut. 75 Prozent weniger Umsatz hatte sie im Januar:

1

Sie versucht viel online, verkauft direkt an Firmen. Und ist trotzdem auf die Kundschaft in ihrem Laden angewiesen. Im Schnitt hatte sie zuletzt einen Kunden pro Tag, der Abholservice Click und Collect bringe nichts:

2

Jetzt muss sie Rechnungen bezahlen für Ware, die sie gar nicht verkaufen kann. Sie kann sich eine schrittweise Öffnung vorstellen:

3

Vielen Händler steht das Wasser bis zum Hals, sagt auch ihre Kollegin Gabriele Calmbach-Hatz von der Händlervereinigung Cityinitiative. Wer für seinen Laden Miete zahlen muss, dem drohe schnell die Insolvenz. Die Stimmung sei schlecht, der Stufenplan müsse her:

4

Die jetzt gültigen Maßnahmen seien mit der Gießkanne erlassen worden, kritisiert der Handelsverband Baden-Württemberg. Die Händler bräuchten eine Perspektive und sie sind bereit viel dafür zu tun:

5

Bis zu 12.000 Ladenschließungen befürchtet der Verband. Die Händler glaubt nicht an ein schnelles Ende der Krise: