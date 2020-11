per Mail teilen

Unbekannte haben auf dem Gelände einer Firma in Bretten-Diedelsheim aus mehreren Transportern die Einspritzdüsen ausgebaut. Laut Polizei brachen sie in der Nacht zu Samstag sechs Fahrzeuge auf, öffneten die Motorhauben und bauten die Injektoren fachmännisch aus. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Bereits Ende Oktober hatten unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Oberderdingen-Flehingen Injektoren aus Lastwagen ausgebaut und gestohlen. Die Brettener Polizei sucht Zeugen.