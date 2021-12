Totes Kind bei Brand in Baden-Baden entdeckt - Gewalttat vermutet

Am Sonntag haben Einsatzkräfte bei einem Brand in Baden-Baden ein totes Kind aus einer Wohnung geborgen - für das Fünfjährige kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittler schließen eine Gewalttat nicht aus.

Zunächst war für die Polizei unklar, ob der Tod des fünfjährige Kindes in Zusammenhang mit dem Feuer steht. Erste Ermittlungen deuten nun jedoch darauf hin, dass es schon vor dem Brandausbruch in der Wohnung im Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern einen gewaltsamen Übergriff auf das tot aufgefundene Kind gegeben hat.

Ein weiteres Kind sowie dessen Vater befinden sich in einer Klinik. Die Polizei geht nicht davon aus, dass weitere Personen in den Sachverhalt verwickelt sind. Auch die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuer auf Gelände einer Autovermietung in Pforzheim

Neben dem Brand in Baden-Baden musste auch an anderen Stellen in der Region die Feuerwehr ausrücken: Ein Brandstifter hat in Pforzheim in der Nacht zum Sonntag für mehrere hunderttausend Euro Sachschaden gesorgt. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist noch unklar. Auf dem Gelände einer Autovermietung sind drei Fahrzeuge abgebrannt, nachdem eines der Autos angezündet wurde. Die Flammen griffen auch auf das Gebäude des Autovermieters über. Vor dem Nebengebäude einer Diskothek und eines Casinos wurde zudem ein Palettenstapel angezündet. Auch hier griffen die Flammen auf das Gebäude über. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von jeweils über 100.000 Euro.

Großeinsatz der Feuerwehr: Beim Brand einer Scheune entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Einsatz-Report24

Scheune brennt in Stutensee - hoher Sachschaden

In Stutensee im Landkreis Karlsruhe ist zudem am Sonntag eine Scheune abgebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. In der Scheune waren Strohballen gelagert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist noch unbekannt.