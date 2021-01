Am frühen Montagmorgen hat es in Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen Polizeieinsatz mit Spezialkräften gegeben. Vorausgegangen war ein Notruf, der auf eine mögliche Bedrohungslage in einer Wohnung schließen ließ, in der eine Frau mit ihren Kindern lebt. Nach Polizeiangaben konnte beim Eindringen in die Wohnung keine Bedrohungslage festgestellt werden. Die Hintergründe sind noch unklar.