Nach dem Aus der eingezäunten Hundewiese an der Karlsruher Hildapromenade, sucht die Stadt nach einem neuen Standort. In die Entscheidungsfindung sollen die zuständigen Bürgervereine mit einbezogen werden. Aktuell hat das Gartenbauamt 10 Flächen ausgewertet und die Bürgervereine angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Erste Ergebnisse sollen am 11.März dem Ausschuss für öffentliche Einrichtungen vorgelegt werden.