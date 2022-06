Einbrüche und Brandstiftung in Durlach

Die Kleingartenanlage in Durlach-Süd war in den letzten Tagen Ziel mehrerer Einbrüche sowie Brandstiftung. In der Nacht zum Donnerstag wurden laut Polizei mindestens sechs Gartenhäuser aufgebrochen und durchsucht. Dabei haben der oder die Täter mehrere Gegenstände beschädigt. In der vergangenen Nacht stand dann ein Kleintransporter in der Nähe der Kleingartenanlage in Flammen. Aktuell geht die Polizei von Brandstiftung aus, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Ob die Vorfälle miteinander zusammenhängen ist noch unklar.