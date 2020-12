An Heiligabend sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Karlsruhe eingebrochen. Laut Polizeibericht hatten die Eindringlinge mehrere doppelverglaste Türen aufgebrochen. Der durch den Einbruch entstandene Diebstahls- und Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Mobiltelefone entwendet.

In Bretten hat sich ein Einbrecher an Heiligabend nach Ladenschluss vermutlich in der Kundentoilette eines Supermarkts eingeschlossen und bewegte sich dann in den Räumlichkeiten des Marktes. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Das Gebäude wurde von der Polizei umstellt. Der Einbrecher konnte jedoch vor Ort nicht mehr angetroffen werden.