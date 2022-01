In Karlsruhe-Durlach kam es unter der Woche zu mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Treppenhäusern der Gebäude und brachen dann gewaltsam in mehrere Wohnungen ein. Dabei konnten sie in einer der Wohnungen über 10.000 Euro Bargeld erbeuten. Ob die Einbrüche miteinander zusammenhängen ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.