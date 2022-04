Einbrüche in drei Schulen am Wochenende

Unbekannte sind am Wochenende in insgesamt drei Schulen in Bretten und Kürnbach im Kreis Karlsruhe eingebrochen. Ob hinter allen Vorfällen die gleichen Täter stecken, ist noch unklar. Am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr meldete zunächst eine Zeugin einen Einbruch in das Edith-Stein-Gymnasium in Bretten. Die Polizei rückte sofort aus, suchte mit Hubschrauber und Hundestaffel nach den drei Tätern, jedoch erfolglos. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Heute Morgen stellte sich dann heraus, dass am Wochenende auch in die Max-Planck-Realschule in Bretten sowie die Grundschule in Kürnbach eingebrochen wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde dabei aber nur ein kleiner Geldbetrag gestohlen. Ob hinter allen Einbrüchen die selben Täter stecken versucht die Polizei noch herauszufinden.