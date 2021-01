Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, sind Unbekannte am Wochenende in einen Einkaufsmarkt in Oberderdingen eingestiegen und haben die Einnahmen des Wochenendes aus einem Safe entwendet. Die Täter stiegen wohl zunächst auf das Dach des Einkaufsmarkts und entfernten einige Dachziegel. Auf dem Dachboden rissen sie die Isolierung und Abdeckplatten heraus und kletterten so in den Markt. Dort schlugen sie, wohl mit einem Vorschlaghammer, die Tür zum Büro ein. Anschließend wurde der Safe aufgeflext. Wieviel Geld darin war, ist noch unklar.