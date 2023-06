Unbekannte sind am Samstagabend unerlaubt in eine Schule in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) eingedrungen. Sie haben laut Polizei Räume verwüstet und Löschpulver verteilt.

Eine Grundschule im Stutenseer Stadtteil Blankenloch (Landkreis Karlsruhe) wurde am Samstagabend zum Ziel von Einbrechern. Laut Schulleitung stecken Jugendliche hinter dem Einbruch. Die Polizei bestätigt das nicht. Es gebe noch keine Hinweise, dass es sich um Jugendliche gehandelt habe, so ein Sprecher.

Feuerwehr und Polizei wurden von Anwohnern zur Schule gerufen worden, weil diese dort Rauch gesehen hatten. Vor Ort konnten Feuerwehr und Polizei keinen Rauch feststellen, dafür aber verwüstete Klassenzimmer und Löschpulver, das an einigen Stellen verteilt wurde.

Die Anwohner hatten die Wolke, die beim Verteilen des Löschpulvers entstand, mit Rauch verwechselt. Löschpulver aus Feuerlöschern war vor einigen Wochen schon bei einem anderen Einbruch in das Gerätehaus der Feuerwehr in Bietigheim (Landkreis Rastatt) verteilt worden.

Klassenzimmer der Schule sind normalerweise abgeschlossen

Die Schulleiterin der Pestalozzi-Grundschule, Simone Wiehl, sprach gegenüber dem SWR von einer "Sauerei". Die Jugendlichen seien in zwei Klassenzimmern gewesen und hätten dort unter anderem Schränke ausgeräumt, Deo versprüht und gekritzelt. Es sei aber nichts geklaut worden. Die Klassenzimmer sind normalerweise abgeschlossen. Wegen eines Wasserschadens vor den Pfingstferien seien die betroffenen Räume aber offen gewesen.

"Das ist viel Arbeit für uns, das aufzuräumen."

Auf dem Flur der Schule befindet sich jetzt eine zentimeterhohe Pulverschicht. Es ist das Löschpulver aus dem Feuerlöscher, das die Einbrecher verteilt haben. Am Montag soll mithilfe einer Reinigungsfirma alles wieder sauber gemacht werden.

Unterricht in der Schule fällt am Montag aus

Der Unterricht am ersten Tag nach den Pfingstferien kann deswegen nicht normal stattfinden. Die Eltern wurden über den Vorfall informiert. Für Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können, soll es am Montagvormittag eine Notbetreuung in den Räumen der Grundschulbetreuung geben. Der Unterricht gehe dann ab Dienstag wieder normal los, so Schulleiterin Simone Wiehl.

Polizei sucht nach Einbrechern

Wer genau hinter dem Einbruch in die Grundschule stecke, sei noch unklar, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Am Sonntag haben Kriminaltechniker der Polizei weitere Spuren gesichert. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, hinzu kommen die Kosten für die Reinigungsarbeiten.