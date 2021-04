Unbekannte sind am frühen Morgen gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Bruchsal eingedrungen. Dabei richteten sie nach Polizeiangaben einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Einbrecher den Rollladen des Geschäfts beschädigt und dann die Eingangstür aufgehebelt. Anschließend brachen sie mehrere Schmuckvitrinen auf und raubten die Auslage.