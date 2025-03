per Mail teilen

Nach einem Brand vergangene Nacht in einer Firma in Mühlacker ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Sie prüft, ob das Feuer mit einem vorherigen Einbruch zusammenhängt.

Einbruch und Brand in Mühlacker: Kripo ermittelt

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Montag kurz vor Mitternacht in der Firma aus. Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Weil die Firma in der Nähe von einer Bahnstrecke liegt, musste der Regionalbahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt werden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden bei mindestens 100.000 Euro liegen.

Die Polizei geht davon aus, dass zuvor in das Firmengebäude eingebrochen worden war und prüft jetzt, ob Einbruch und Brand zusammenhängen.