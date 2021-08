In Zaisenhausen im Kreis Karlsruhe ist ein Unbekannter in eine Arztpraxis eingebrochen und hat sich dabei verletzt. Laut Polizei warf der Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein ein. Offenbar habe er sich dabei so sehr verletzt, dass er Blut und Abdruckspuren hinterließ. Die Ermittlung eines Tatverdächtigen dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, so die Polizei. In der Praxis durchsuchte der Täter einen Medikamentenschrank, allem Anschein nach aber ohne etwas zu stehlen.