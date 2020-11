Ein 20-Jähriger hat sich am Freitagmorgen in Pforzheim bei einem Einbruchsversuch verletzt und dann die Polizei zu Hilfe gerufen. Nach Polizeiangaben hatte der 20-Jährige eine Scheibe eingeschlagen, um in eine Tiefgarage zu gelangen. Dabei verletzte er sich an der Hand. Zunächst floh er und versteckte sich. Da die Blutung sehr stark war, verständigte er über Notruf die Polizei. Die Beamten brachten ihn ins Krankenhaus.