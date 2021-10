per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Pforzheimer Innenstadt mehrere tausend Euro Schaden angerichtet. Laut Polizei schlug der Einbrecher in der Nacht zum Dienstag eine Glastür zum Verkaufsraum ein. Anschließend entwendete er Elektronikartikel und verwüstete die Einrichtung.