per Mail teilen

Ein Einbrecher ist am Wochenende mit Diebesgut zum ursprünglichen Tatort zurückgekehrt und wurde dabei festgenommen. Zuvor soll er in eine Pforzheimer Gaststätte eingebrochen und dabei alkoholische Getränke gestohlen haben. Tagsüber lief er mit dem Diebesgut an der Gaststätte vorbei, wurde von dem Besitzer erkannt und schließlich durch die Polizei festgenommen. Er soll Gegenstände im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen haben.