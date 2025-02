per Mail teilen

Einbrecher haben einen 84-Jährigen in Karlsruhe geschlagen, gefesselt und beraubt. Laut Polizei zwangen sie ihn, den Tresor zu öffnen.

Drei bislang unbekannte Täter schlugen und fesselten am Montagabend einen 84-Jährigen. Der Geschädigte hatte die Männer offenbar kurz zuvor in seiner Wohnung in Karlsruhe-Grünwinkel beim Einbrechen ertappt.

Laut Polizei kam der Senior gegen 21:00 Uhr in seine Wohnung zurück und überraschte die drei Einbrecher. Die hätten dem 84-Jährigen wohl sofort ins Gesicht geschlagen, ihn leicht verletzt und an einen Sessel gefesselt.

Senior aus Karlsruhe wurde Bargeld und Uhr aus Tresor gestohlen

Dann, so die Polizei, sollen sie das Opfer gezwungen haben, den Tresor zu öffnen. Die Täter stahlen aus dem Tresor Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Danach flüchteten sie durch die Terrassentür.

Etwa zwei Stunden nach der Tat habe sich der 84-Jährige von seinen Fesseln befreien können. Er rief einen Nachbarn zu Hilfe, der die Polizei alarmierte.

Die Kripo Karlsruhe bittet um Zeugenhinweise.