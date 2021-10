per Mail teilen

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Malsch haben unbekannte Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Tat ereignete sich am Montag um die Mittagszeit. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Bei den Einbrechern handelt es sich möglicherweise um eine Frau und einen Mann, die ein Nachbar vor dem Eingang des Anwesens beobachtet hat.