Was machen die Tiere des Karlsruher Zoos eigentlich ohne Besucher? Leoparden, Eisbären und Seelöwen müssen trotzdem versorgt und bespaßt werden. Die SWR Landesschau gibt einen Einblick hinter zur Zeit verschlossene Türen.

Die Tiere im Karlsruher Zoo sind zurzeit quasi allein Zuhause, also so ganz ohne Besucher. Aber natürlich nicht allein gelassen. Tierärzte, Pfleger und der Zoodirektor können sich jetzt sogar ungestört um ihre Lieben kümmern.

Fütterung begleiten

Und was hinter den zur Zeit für Besucher geschlossen Zoo-Toren passiert, das zeigt die SWR Landesschau Baden-Württenberg in dieser Woche. In vier Kurzreportagen gibt sie einen Einblick. Den Auftakt macht der Ara namens Henry. In weiteren Folgen bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Einblick in die Fütterung der Leoparden oder die Untersuchung von Seelöwen.