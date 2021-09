Ein Toter nach Unfall auf A8

Bei einem Lkw-Unfall auf der A8 bei Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) ist am Donnerstagvormittag ein Mensch tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der linken Spur in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Gefällstrecke dort sind laut Polizei zwei Lastzüge aufeinandergeprallt, auch ein drittes Fahrzeug soll in den Unfall verwickelt sein. Einer der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er starb noch am Unfallort. Die Bergungsarbeiten laufen, es hat sich inzwischen ein bis zu 18 Kilometer langer Stau gebildet. Die Autobahn Richtung Karlsruhe ist derzeit gesperrt, der Verkehr wird bei Pforzheim-Süd ausgeleitet.