Nach Feuer auf Ettlinger Reiterhof - Leiche in Gartenhütte gefunden

Eine Woche nach dem Feuer auf einem Reiterhof in Ettlingen ist ein Toter in der Nähe des Brandortes gefunden worden. In der Lagerhalle standen rund 400 Heuballen in Flammen.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 50-jährigen Mann, der auch verdächtigt wird, das Feuer verursacht zu haben. Der Brand hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ausgelöst, der Sachschaden liegt bei rund 200.000 Euro. Leiche in benachbarter Gartenhütte gefunden Der tote Mann wurde nach Angaben der Polizei etwas abseits des Brandorts gefunden. Der 50-Jährige war am Freitag vor einer Woche als vermisst gemeldet worden. Es war derselbe Tag, an dem der Brand ausbrach. Bei einer intensiven Suche der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk an der brennenden Lagerhalle konnte zunächst keine Personen gefunden werden. Ein Besitzer einer Gartenhütte in der Nähe der ausgebrannten Lagerhalle hatte den toten Mann schließlich am Donnerstagnachmittag entdeckt. Brennende Heuballen sorgten für Großeinsatz in Ettlingen Einsatzreport24 Die Polizei geht davon aus, dass der 50-Jährige psychisch beeinträchtigt war. Er soll das Feuer gelegt haben, so die Ermittlungen, und sich danach selbst das Leben genommen haben. Hilfe bei Selbstmordgedanken: Hilfe bei Selbstmordgedanken bekommen Sie bei der Telefonseelsorge unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Auf der Homepage der Telefonseelsorge wird auch ein Chat angeboten. In jeder Gemeinde gibt es Sozialpsychiatrische Dienste, die Menschen in psychischen Krisen und bei psychiatrischer Erkrankung Beratung bieten und weitere Hilfen vermitteln. Unter www.dajeb.de gibt es eine Liste mit ca. 12.000 Beratungsangeboten.